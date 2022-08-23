Вірт: Верес відіграв ідеально

Джерело - nkveres.com.
Верес заслужив перемогу над Чорноморцем у 1 турі УПЛ.
Про це розповів головний тренер рівненського клубу Юрій Вірт.
"Ми детально розібрали суперника. І мали конкретний план того, як обіграти Чорноморець. Футболісти цей план на гру виконали на 100%.
Ми дуже вдало відіграли в обороні. Не давали супернику створювати гольові моменти. За виключенням одного епізоду у першому таймі, коли втратили концентрацію під час розіграшу стандартного положення.
Відіграли ідеально. Це радує. Бо у контрольних матчах було багато помилок.
Зіграли з великою концентрацією. З бажанням. З дисципліною. На мою думку, в нас все добре із фізичною підготовкою. Ми витримали темп гри, навіть у спеку.
Щодо дій в атаці - ми забили хороший гол і могли забити ще. Звісно, нереалізований пенальті не додав нам упевненості. Почали більше втрачати м'яч. Але наприкінці матчу ми знову взяли гру під свій контроль і довели її до логічної перемоги. Вважаю, ми заслужено перемогли сьогодні", - відзначив Вірт.
Нагадаємо, Верес обіграв Чорноморець.