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Вірт: Верес відіграв ідеально

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Юрій Вірт прокоментував перемогу над Чорноморцем
Вірт: Верес відіграв ідеально
#Верес, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець, #Юрій Вірт

Джерело - nkveres.com.

Верес заслужив перемогу над Чорноморцем у 1 турі УПЛ.

Про це розповів головний тренер рівненського клубу Юрій Вірт.

"Ми детально розібрали суперника. І мали конкретний план того, як обіграти Чорноморець. Футболісти цей план на гру виконали на 100%. 

Ми дуже вдало відіграли в обороні. Не давали супернику створювати гольові моменти. За виключенням одного епізоду у першому таймі, коли втратили концентрацію під час розіграшу стандартного положення.

Відіграли ідеально. Це радує. Бо у контрольних матчах було багато помилок. 

Зіграли з великою концентрацією. З бажанням. З дисципліною. На мою думку, в нас все добре із фізичною підготовкою. Ми витримали темп гри, навіть у спеку.

Щодо дій в атаці - ми забили хороший гол і могли забити ще. Звісно, нереалізований пенальті не додав нам упевненості. Почали більше втрачати м'яч. Але наприкінці матчу ми знову взяли гру під свій контроль і довели її до логічної перемоги. Вважаю, ми заслужено перемогли сьогодні", - відзначив Вірт.

Нагадаємо, Верес обіграв Чорноморець.

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