Вірт: Верес відіграв ідеально

Верес заслужив перемогу над Чорноморцем у 1 турі УПЛ.

Про це розповів головний тренер рівненського клубу Юрій Вірт.

"Ми детально розібрали суперника. І мали конкретний план того, як обіграти Чорноморець. Футболісти цей план на гру виконали на 100%.

Ми дуже вдало відіграли в обороні. Не давали супернику створювати гольові моменти. За виключенням одного епізоду у першому таймі, коли втратили концентрацію під час розіграшу стандартного положення.

Відіграли ідеально. Це радує. Бо у контрольних матчах було багато помилок.

Зіграли з великою концентрацією. З бажанням. З дисципліною. На мою думку, в нас все добре із фізичною підготовкою. Ми витримали темп гри, навіть у спеку.

Щодо дій в атаці - ми забили хороший гол і могли забити ще. Звісно, нереалізований пенальті не додав нам упевненості. Почали більше втрачати м'яч. Але наприкінці матчу ми знову взяли гру під свій контроль і довели її до логічної перемоги. Вважаю, ми заслужено перемогли сьогодні", - відзначив Вірт.