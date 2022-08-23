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Зоря переграла Ворсклу, Чорноморець поступився Вересу у 1 турі УПЛ

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Результати 1 туру УПЛ
Зоря переграла Ворсклу, Чорноморець поступився Вересу у 1 турі УПЛ
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 1 туру УПЛ.

Чемпіонат України - УПЛ

1 тур, 23 серпня

Зоря - Ворскла 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 7 Назарина (пен), 2:0 - 30 Безбородько, 3:0 - 53 Безбородько, 3:1 - 73 Олійник (пен)

Попередження: Бацула, 14

Зоря: Мацапура – Сміян, Імереков, Батагов, Данченко – Булеца (Мишньов, 63), Назарина (Бражко, 85), Чурко – Кабаєв (Вантух, 85), Безбородько (Нагнойний, 63), Крістіан (Русин, 78).

Ворскла: Різник – Бацула (Мельничук, 68), Чеснаков, Челядін (Яворський, 75), Філіпе (Крупський, 83) – Олійник, Ардіт, Скляр, Тотре (Козиренко, 68) – Степанюк, Марлісон (Сулейманов, 68).

Чорноморець - Верес 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 22 Кльоц

Попередження: Джеймс (90) - Вовченко (43), Г. Пасіч (66), Мірошник (90+4), Когут (90+5).

Чорноморець: Непогодов, Брагару, Гладкий, Джеймс, Єрмаков, Кравченко (Войтіховський, 84), Політило, Салюк (Наумець, 46), Селін, Філі (Плакса, 50), Штогрін (Юсов, 62).

Верес: Когут, С. Шестаков (Гагун, 33), Мірошник, Вовченко, Є. Пасіч, Кучеров, Кльоц, Дахновський (Гечев, 86), Лебеденко (С. Шарай, 71), Г. Пасіч (В. Шарай, 86), Гайдучик (Сергійчук, 71).

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