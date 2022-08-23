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Де Дзербі може очолити клуб Серії А

Вчора 22:52 175 0
Де Дзербі може повернутися у Серію А
Де Дзербі може очолити клуб Серії А
#Монца, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Роберто Де Дзербі

Джерело - Чемпіон.

Новачок Серії А Монца думає про зміни на тренерській лаві.

Про це повдіомляє Ніколо Скіра.

Керівництво Монци незадоволене результатами команди під керівництвом Джованні Строппи. Після дуже активної трансферної кампанії боси очікували більшого, ніж дві безапеляційні поразки. Наступні кілька матчів будуть вирішальними.

Адріано Галліані та Сільвіо Берлусконі чекаю кардинальних змін у грі Монци. Інакше на Стоппу чекає відставка, а "бріанзолі" зосередяться на переговорах з Роберто Де Дзербі, кандидатура якого давно подобається керівництву клубу.

Раніше президент Марселя забракував перехід Де Дзербі.

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