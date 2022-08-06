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Хаві не хоче відпускати Обамеянга у Челсі

Сьогодні 12:26 258 0
Офіційна пропозиція від лондонців щодо трансферу Обамеянга ще не надходила
Хаві не хоче відпускати Обамеянга у Челсі
#Барселона, #П'єр-Емерік Обамеянг, #Челсі

Джерело - Tribuna.com.

Головний тренер Барселони Хаві не бажає відпускати нападника П’єр-Емеріка Обамеянга.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Зацікавленість в послугах 33-річного футболіста виявляє Челсі. Проте Хаві наполягає на тому, що розраховує на габонця в наступному сезоні.

Офіційна пропозиція від лондонців щодо трансферу Обамеянга ще не надходила. Барселона при цьому має певні фінансові проблеми, які наразі не дозволяють клубу реєструвати літніх новачків команди.

У минулому сезоні Обамеянг забив 15 голів за каталонців та віддав 1 асист у 29 матчах.

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