Хаві не хоче відпускати Обамеянга у Челсі

Джерело - Tribuna.com.
Головний тренер Барселони Хаві не бажає відпускати нападника П’єр-Емеріка Обамеянга.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Зацікавленість в послугах 33-річного футболіста виявляє Челсі. Проте Хаві наполягає на тому, що розраховує на габонця в наступному сезоні.
Офіційна пропозиція від лондонців щодо трансферу Обамеянга ще не надходила. Барселона при цьому має певні фінансові проблеми, які наразі не дозволяють клубу реєструвати літніх новачків команди.
У минулому сезоні Обамеянг забив 15 голів за каталонців та віддав 1 асист у 29 матчах.