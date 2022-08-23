УПЛ: Setanta не була допущена на матч Зоря - Ворскла

Джерело - УПЛ.
УПЛ передасть усі дані щодо недопуску знімальної групи Setanta Sports на матч Зоря - Ворскла до контрольно-дисциплінарного комітету УАФ.
З відповідною заявою вийшла пресслужба ліги.
"Знімальна група офіційного мовника не була допущена на матч. У зв’язку із недопущенням Зорею знімальної групи на позиції для зйомки матчу Зоря - Ворскла пересувна телевізійна станція офіційного транслятора Setanta Sports була вимушена покинути стадіон Авангард, на якому проводиться матч".
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"Після отримання всіх офіційних рапортів та документів, дані про інцидент будуть передані на розгляд контрольно-дисциплінарного комітету УАФ", - сказано в заяві.
Нагадаємо, матчі Динамо, Дніпра-1, Зорі та Металіста транслюватиме медіагрупа 1+1.