УПЛ: Setanta не була допущена на матч Зоря - Ворскла

УПЛ передасть усі дані щодо недопуску знімальної групи Setanta Sports на матч Зоря - Ворскла до контрольно-дисциплінарного комітету УАФ.

З відповідною заявою вийшла пресслужба ліги.

"Знімальна група офіційного мовника не була допущена на матч. У зв’язку із недопущенням Зорею знімальної групи на позиції для зйомки матчу Зоря - Ворскла пересувна телевізійна станція офіційного транслятора Setanta Sports була вимушена покинути стадіон Авангард, на якому проводиться матч".