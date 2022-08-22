Головне
Магучіх здобула золоту медаль чемпіонату Європи-2022
Вчора 22:14 2507
Бенфіка - Динамо: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:01 524
Рейтинг ATP: Крутих - перша ракетка України
Сьогодні 12:14 24788
Україна посіла третє місце в медальному заліку на чемпіонаті Європи з водних видів спорту-2022
Сьогодні 11:45 242
Шахтар оголосив про трансфер Петряка
Сьогодні 11:38 488
Рейтинг WTA: Калініна повернулась у ТОП-50
Сьогодні 11:12 236486
Україна посіла 11-те місце у медальному заліку ЧЄ-2022 з літніх видів спорту
Сьогодні 08:28 630
Маліновський - найкращий гравець Аталанти у матчі з Міланом
Вчора 23:59 1244
Середа - чемпіон Європи у стрибках з вишки
Вчора 20:16 716
Бенфіка - Динамо: онлайн-трансляція
Вчора 19:36 8034
Прямі трансляції

Бенфіка - Динамо: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Сьогодні 13:01 524 0
Бенфіка - Динамо: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів
#Бенфіка, #Ліга чемпіонів, #Роман Яремчук, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

23 серпня київське Динамо у Лісабоні зіграє матч-відповідь раунду плей-оф кваліфкації Ліги чемпіонів проти Бенфіки. Зустріч відбудеться на Ештадіу да Луж.

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Пряма трансляіція поєдинку - на медіасервісі Megogo та Volia TV. Нагадаємо, Мегого є ексклюзивним правовласником на показ єврокубків в Україні в сезоні 2022/23. Детальніше, де і як дивитися Megogo - ТУТ.

Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

Бенфіка - Динамо

  • Команди 7 разів грали в єврокубках - усі в Лізі/Кубку чемпіонів. У Бенфіки - 5 перемог, у Динамо - 1, ще одну гру команди зіграли внічию;
  • Віталій Буяльський, Сергій Сидорчук і Віктор Циганков брали участь у обох матчах проти Бенфіки у групі ЛЧ сезону-2016/17;
  • Головний тренер Динамо Мірча Луческу двічі зустрічався з лісабонцями (ЛЧ 2007/08) на посаді керманича Шахтаря - 1 перемога та 1 поразка;
  • У попередніх семи зустрічах із Бенфікою Динамо забило лише 1 гол: у груповому етапі Кубка чемпіонів-1991/92 (експериментальний формат ЛЧ - ред) ворота лісабонців вразив Олег Саленко;
  • Бенфіка забила у ворота Динамо 12 голів, 5 із них у КЕЧ-1991/92 в Лісабоні (5:0);
  • У ЛЧ-2021/22 один із голів у ворота Динамо забив вихованець киян Роман Яремчук, який другий сезон проводить у Португалії;
  • Крім 7 матчів із Динамо, Бенфіка зіграла 9 матчів з іншими українськими командами - 4 перемоги, 4 поразки, 1 нічия.
  • У попередніх двох раундах (Фенербахче, Штурм) кваліфікації Динамо двічі знадобився додатковий час. Цікаво, що обидва овертайми кияни змушені були грати у гостьових іграх.
Коментарі ()
Популярне зараз
Маліновський віддає перевагу переходу в Тоттенгем Маліновський віддає перевагу переходу в Тоттенгем 4177
Рейтинг WTA: Калініна повернулась у ТОП-50 Рейтинг WTA: Калініна повернулась у ТОП-50 236486
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 48819
Брата Ф'юрі вбили ударом ножа в шию Брата Ф'юрі вбили ударом ножа в шию 6556
Бенфіка - Динамо: онлайн-трансляція Бенфіка - Динамо: онлайн-трансляція 8034
Рейтинг ATP: Крутих - перша ракетка України Рейтинг ATP: Крутих - перша ракетка України 24788
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 16992 1
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 19147
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 22211 2
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 55271
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 224400 5
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 6484 7