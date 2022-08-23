Бенфіка - Динамо 3:0. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Динимо розгромно програє Бенфіці і продовжить свій єврокубковий шлях у Лізі Європи. Клуб Романа Яремчука відправляється у груповий етап Ліги чемпіонів!

90' Заключна заміна в складі Динамо: Буяльський пішов з поля, замість нього в Лізі чемпіонів дебютує Яцик.

90' Пожежа в штрафному майданчику Динамо, потужно по воротах пробив Муса, але Бущан знову рятує гостей.

90' Три хвилини додав арбітр до основного часу.

89' Остання заміна в складі Бенфіки: замість Енцо на поле вийшов Бернардо.

88' Дві заміни від Мірчі Луческу: замість Шепелєва та Караваєва на поле вийшли Царенко і Тимчик.

86' Також "гірчичник" за жорсткий підкат отримав Муса.

85' Шапаренко отримав відкладену жовту картку за грубий фол.

84' Енцо пробивав з лінії воротарського, однак Бущан знову рятує київський клуб.

83' Грімальдо черговий простріл виконував, але Маріу трохи не встиг на дальній стійці, щоб замкнути цей пас.

81' Дубінчак прострілював у штрафний майданчик, але Отаменді вибив м'яч подалі.

79' Класно у штрафний майданчик увірвався Гонсалвеш і пробивав по воротах, але цей удар парирував Бущан.

78' Тримає Бенфіка м'яч, кияни досі не завдали жодного удару в площину воріт.

76' Маріу з льоту намагався пробити з меж штрафного майданику, але удар вийшов заслабким, м'яч - у руках Бущана.

74' Маріу у центрі поля порушив правила - усним попередженням обмежився арбітр.

72' Прострілював з лівого флангу Араужу, але Муса майже притул пробив вздовж воріт, а не в площину.

71' Буяльський втік у контратаку, але розгубився у штрафному майданчику і втратив м'яч.

70' Потрійна заміна в складі Бенфіки: замість Сілви, Флорентіну та Нереса на поле вийшли Араужу, Вайгль та Гонсалвеш.

69' Муса наважився на дальній удар, але набагато вище воріт пробив нападник.

68' Караваєв забігав на фланзі, однак Олександр забіг у офсайд.

66' Енцо Фернандез пробивав з дальньої дистанції, але по горобцям прийшовся цей удар.

65' Заміни в складі Динамо: Бєсєдіна та Вівчаренка на поле вийшли Ванат та Дубінчак.

64' Нерес пробивав з-за межш трафного майданчика - м'яч пройшов поруч зі стійкою.

63' Сидорчук намагався з центра поля закинути за комірець Влаходімосу. Трохи вище воріт пройшов м'яч.

62' Караваєв упав перед штрафним Бенфіки - свисток судді промовчав.

60' Віткали у контратаку гравці Динамо, проте Буяльський при спробі пройти Отаменді втратив м'яч.

58' Нерес намагався закидання виконати, але захисники Динамо перехпили цю передачу.

56' Розрізний пас на Мусу пішов у штрафний майданчик Динамо, проте Бущан вийшов з воріт і перехопив м'яч.

54' Нерес класно накрутив декількох гравців Динамо і пробив по воротах, але Бущан забрав м'яч у руки.

52' Заміна в складі Бенфіки: замість Рамуша на поле вийшов Муса. Сілва продовжив гру з пов'язкою на голові.

51' Декілька хвилин медики надавали допомогу обом гравцям і лише зараз вони покинули поле.

49' Медики на полі, гравцям надеється невідкладна медична допомога.

47' Рамуш та Сілва зіткнулися головами у штрафному майданчику киян. Кров на чолі обох гравців спостерігається.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм заверешно! Динамо розгромно програє Бенфіці пісял 45-и хвилин гри.

45' 1 хвилину додав арбітр до першого тайму.

45' Пішла подача зі штрафного, але португальці відбилися.

44' Шепелєв пройшов на фланзі суперника, але його відразу збили - штрафний для Динамо.

42' 3:0. Рамуш віддав під удар Нересу, який точно пробив у дальній кут воріт.

41' Гол! Бенфіка подвоює рахунок! Сирота віддав невдалий пас назад, м'яч перехопив Рафа Сілва і пробив повз Бущана.

40' Грімальдо прострілював з лівого флангу, але м'яч від ноги Кендзьори пішов у руки Бущану.

38' Сирота у центрі поля збив Рамуша, штрафний для Бенфіки.

35' Продовжують команди по черзі контроювати м'яч, не створюючи гостроти попереду.

33' На фланзі Грімальдо боровся з Динамо, але іспанець лише аут заробив для господарів поля.

31' Контролює Динамо м'яч, однак до ударів справа не доходить.

29' Намагалися кияни пресингуватисуперника, але Бенфіка без проблем вийшла у чергову позиційну атаку.

27' Гол! Динамо пропускає! Після розіграшу кутового пішла подача в штрафний майданчик Динамо, де Отаменді вистрибнув вище за всіх і пробив майже впритул по воротах Бущана.

26' Сілва пішов у дриблінг і зміг заробити кутовий для своєї команди.

25' Забарний помилився у власному штрафному майданчику, але вдалося киянам відвести небезпеку від своїх воріт.

23' Намагалися кияни побудувати позиційну атаку, проте до удару справа не дійшла.

21' Гонсалу Рамуш підкинув м'яч і пробив через себе, але Бущан урятував свою команду.

19` Небезпечно пробив Грімальдо. М'яч влучив у стійку і пішов за межі поля.

18' Буяльський порушив правила проти Сілви, який на фінті пройшов українського півзахисника.

16' Нерес з гострого кута пробив, але вище воріт пішов м'яч.

15' Притисли гравці Бенфіки киян до своїх воріт, не можуть вийти за межі власної половини поля гості.

13' Втікали у контратаку гравці Динамо, але Бєсєдін помилився у дриблінгу і втратив м'яч.

12' Отаменді небезпечно головою пробивав - Бущан урятував Динамо.

11' Нерес подавав з кутового, однак Сиртоа вибив м'яч подалі від власних воріт.

10' Розіграли лісабонці корнер і Жілберту подавав у штрафний майданчик. Кияни відбилися.

9' Маріу пробивав з меж штрафного майданчика, але від Забарного снаряд пішов на кутовий.

8' З лівого флангу подавав Грімальдо, але м'яч після рикошету прилетів у руки Бущану.

7' Пробив Микола Шапаренко, але влучив у стійку.

6' Флорентіну грубо зіграв проти Сидорчука - штрафний для киян.

4' Рафа Сілва обігрався з Нересом і пробивав по воротах, але поруч зі стійкою пройшов м'яч.

3' Рамуш пішов у дриблінг на декількох захисників, але втратив м'яч.

2' Контролює Динамо м'яч на початку, але більшість часу снаряд знаходиться на власній половині поля.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів.

Команди виходять на поле!

Стартові склади команд:

Бенфіка: Влаходімос – Жілберту, Отаменді, Морату, Грімальдо – Флорентіну, Енцо Фернандес – Нерес, Р. Сілва, Жоау Маріу – Гонсало Рамуш

Запасні: Елтон, Бах, Рістіч, А. Сілва, Вертонген, Паулу Бернардо, Вайгль, Шікінью, Діого Гонсалвеш, Муса, Яремчук, Араухо

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Вівчаренко – Сидорчук, Шапаренко – Караваєв, Буяльський, Шепелєв – Бесєдін

Запасні: Бойко, Нещерет, Бурда, Караваєв, Дубінчак, Тимчик, Антюх, Гармаш, Боль, Ванат, Яцик, Царенко

У другому матчі плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо зіграє проти лісабонської Бенфіки.

Матч відбудеться у вівторок, 23 серпня, на Ештадіу да Луж у Лісабоні. Початок о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.

Перший матч завершився з рахунком 0:2 на користь Бенфіки.