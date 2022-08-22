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Матч Зоря - Ворскла готуються знімати дві групи, - журналіст

Сьогодні 20:36 418 0
Поєдинок відбудеться завтра, 23 серпня, о 15:00 за київським часом
Матч Зоря - Ворскла готуються знімати дві групи, - журналіст
#Ворскла, #Зоря, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - KDK.

Поєдинок першого туру УПЛ між Зорею та Ворсклою збираються транслювати відразу дві знімальні групи.

Про це повідомляє журналіст Сергій Болотніков.

"За нашою інформацією, принаймні перший матч бунтівників - Зорі проти Ворскли - готуються знімати одразу дві знімальні групи: "плюсів" і єдиного телепулу. Як буде з іншими клубами - поки незрозуміло. Цирк продовжується. Запасаємось попкорном", - написав Болотніков.

Нагадаємо, медіагрупа 1+1 заявила, що транслюватиме матчі Динамо, Дніпра-1, Зорі та Металіста.

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