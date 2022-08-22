Поєдинок першого туру УПЛ між Зорею та Ворсклою збираються транслювати відразу дві знімальні групи.

Про це повідомляє журналіст Сергій Болотніков.

"За нашою інформацією, принаймні перший матч бунтівників - Зорі проти Ворскли - готуються знімати одразу дві знімальні групи: "плюсів" і єдиного телепулу. Як буде з іншими клубами - поки незрозуміло. Цирк продовжується. Запасаємось попкорном", - написав Болотніков.