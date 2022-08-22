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Дніпро-1 допоміг Металісту вижити під час війни

Сьогодні 19:34 296 0
Євген Красніков розповів про свій перехід у Дніпро-1
Дніпро-1 допоміг Металісту вижити під час війни
#Металіст, #СК Дніпро-1, #Євген Красніков, #Олександр Кучер

Джерело - Чемпіон.

Перехід спортивного директора Металіста Євгена Краснікова та головного тренера Олександра Кучера в Дніпро-1 допоміг харківському клубу вижити.

Про це Красніков розповів порталу Football Hub.

"Ви ж розумієте, що це все спонтанно склалося. Відхід головного тренера в Шахтар, нас запросили... Потрібно віддати належне керівництву Дніпра-1, вони підставили плече. Допомогли фінансово, заплатили гроші. За ці кошти Металіст зараз базується в Ужгороді, школа - в Чернівцях. Почали роздавати зарплату", - сказав Красніков.

Нагадаємо, матчі Динамо, Дніпра-1, Зорі та Металіста транслюватиме медіагрупа 1+1.

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