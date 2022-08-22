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Роналду - не створював проблеми на тренуваннях МЮ, - журналіст

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#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду

Джерело - Чемпіон.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду не створював проблеми на тренуваннях команди.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

"Кріштіану - переможець, і менталітет переможця означає, що якщо ти не виграєш матчі, то ти не щасливий. Тому Роналду не щасливий, це абсолютно нормально. Так що це не він створює проблеми".

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‎"Я перевіряв інформацію про ‎‎Кріштіану‎‎ протягом останніх двох-трьох тижнів, мені сказали, що ‎‎він‎‎ поводився більш ніж професійно. Він ніколи не створював проблеми під час тренувань", - сказав Романо.

Раніше повідомлялося, що Роналду має пропозиції лише з Саудівської Аравії.

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