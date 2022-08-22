Роналду - не створював проблеми на тренуваннях МЮ, - журналіст

Джерело - Чемпіон.
Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду не створював проблеми на тренуваннях команди.
Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.
"Кріштіану - переможець, і менталітет переможця означає, що якщо ти не виграєш матчі, то ти не щасливий. Тому Роналду не щасливий, це абсолютно нормально. Так що це не він створює проблеми".
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"Я перевіряв інформацію про Кріштіану протягом останніх двох-трьох тижнів, мені сказали, що він поводився більш ніж професійно. Він ніколи не створював проблеми під час тренувань", - сказав Романо.
"Cristiano is a winner, and winner mentality means if you're not winning games, you're not happy, and Cristiano Ronaldo is not happy, that's absolutely normal. So it's not Cristiano creating problems." [@FabrizioRomano, United Stand YT] #mufc https://t.co/lD8fPMLbAR— The United Stand (@UnitedStandMUFC) August 22, 2022
Раніше повідомлялося, що Роналду має пропозиції лише з Саудівської Аравії.