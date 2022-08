Роналду - не створював проблеми на тренуваннях МЮ, - журналіст

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду не створював проблеми на тренуваннях команди.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

"Cristiano is a winner, and winner mentality means if you're not winning games, you're not happy, and Cristiano Ronaldo is not happy, that's absolutely normal. So it's not Cristiano creating problems." [@FabrizioRomano, United Stand YT] #mufc https://t.co/lD8fPMLbAR