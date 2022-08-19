Роналду має пропозиції лише з Саудівської Аравії

Джерело - CBS Sports.
Агент Кріштіану Роналду Жорже Мендеш працює над переходом нападника Манчестер Юнайтед у Боруссію Дортмунд.
Про це повідомляє CBS Sports.
В оточенні футболіста німецький клуб розглядається як останній шанс для 37-річного португальця зіграти у Лізі чемпіонів. Наразі його не приваблює можливість повернення у Спортінг.
Реальні пропозиції Роналду має лише від 2 головних клубів Саудівської Аравії, один з яких підтвердив, що намагатиметься підписати нападника і взимку.
Нагадаємо, Спортінг хоче повернути Роналду.