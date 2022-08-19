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Роналду має пропозиції лише з Саудівської Аравії

Сьогодні 09:50 284 0
Мендеш пропонував послуги португальця Боруссії
Роналду має пропозиції лише з Саудівської Аравії
#Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду

Джерело - CBS Sports.

Агент Кріштіану Роналду Жорже Мендеш працює над переходом нападника Манчестер Юнайтед у Боруссію Дортмунд.

Про це повідомляє CBS Sports.

В оточенні футболіста німецький клуб розглядається як останній шанс для 37-річного португальця зіграти у Лізі чемпіонів. Наразі його не приваблює можливість повернення у Спортінг.

Реальні пропозиції Роналду має лише від 2 головних клубів Саудівської Аравії, один з яких підтвердив, що намагатиметься підписати нападника і взимку.

Нагадаємо, Спортінг хоче повернути Роналду.

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