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Манчестер Юнайтед відправить захисника в оренду

Сьогодні 15:24 236 0
Захисника визначиться з майбутнім цього тижня
Манчестер Юнайтед відправить захисника в оренду
#Манчестер Юнайтед, #Марсель, #Футбольні трансфери, #Баї

Джерело - football.ua.

Захисник Манчестер Юнайтед Ерік Баї цього тижня може змінити клуб.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Марсель та Манчестер Юнайтед домовилися про перехід. Це може бути оренда із зобов'язанням викупу, якщо французький клуб за підсумками сезону потрапить до Ліги чемпіонів.

Проте Марсель ще не погодив особистий контракт із Баї. Остаточне рішення очікується найближчими днями.

Чинна угода Баї з Манчестер Юнайтед розрахована до літа 2024 з опцією продовження ще на один сезон.

Нагадаємо, Антоні узгодив контракт з Манчестер Юнайтед.

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