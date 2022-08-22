Манчестер Юнайтед відправить захисника в оренду

Захисника визначиться з майбутнім цього тижня

Захисник Манчестер Юнайтед Ерік Баї цього тижня може змінити клуб.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Марсель та Манчестер Юнайтед домовилися про перехід. Це може бути оренда із зобов'язанням викупу, якщо французький клуб за підсумками сезону потрапить до Ліги чемпіонів.

Проте Марсель ще не погодив особистий контракт із Баї. Остаточне рішення очікується найближчими днями.

Чинна угода Баї з Манчестер Юнайтед розрахована до літа 2024 з опцією продовження ще на один сезон.

Нагадаємо, Антоні узгодив контракт з Манчестер Юнайтед.