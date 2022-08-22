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Антоні узгодив контракт з Манчестер Юнайтед

Сьогодні 10:15 176 0
Антоні узгодив контракт з Манчестер Юнайтед
#Антоні, #Аякс, #Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Аякса Антоні домовився з Манчестер Юнайтед про умови контракту.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Сторони узгодили контракт до 2027 року. Також вказано, що сума трансферу може скласти 90 мільйонів євро.

Раніше Аякс відмовився продавати гравця за 80 мільйонів євро, після чого футболіст почав пропускати тренування.

22-річний бразилець в нинішньому сезоні провів 3 матчі за Аякс. В його активі 2 голи та 2 результативні передачі.

Раніше Суркіс відреагував на інтерес Манчестер Юнайтед до Бущана.

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