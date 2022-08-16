Вірт: За фінансовими умовами Верес поступається навіть деяким командам Першої ліги

Верес має доволі скромні фінансові можливості, як для клубу УПЛ.

Про це розповів головний тренер рівнян Юрій Вірт у коментарі Zbirna.com.

"Якщо відверто, то були деякі виконавці, з якими ми хотіли пролонгувати угоду, проте вони відмовилися, обравши інший шлях. Думаю, що банально переважив меркантильний фактор, адже за фінансовими умовами Верес поступається навіть кільком першоліговим командам.

Що ж, це їхній вибір, побачимо чи зуміють вони проявити себе в нових клубах. Оскільки наші фінансові можливості доволі скромні, то ми не можемо дозволити собі "зіркові" придбання. Все ж, будемо сподіватися, що всі новобранці, котрих ми підписали, стануть у пригоді", – сказав Вірт