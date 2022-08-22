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Шахтар завершує трансфер Шведа

Сьогодні 12:30 285 0
Мар'ян Швед може повернутися в УПЛ
Шахтар завершує трансфер Шведа
#Мехелен, #Футбольні трансфери, #Шахтар, #Мар'ян Швед

Джерело - sport.ua.

Правий вінгер бельгійського Мехелена Мар'ян Швед найближчим часом перейде у Шахтар.

Про це повідомляє Gazet van Antwerpen.

Напередодні 25-річний українець пропустив календарний матч чемпіонату проти Вестерло (5:4), а джерела в Бельгії стверджують, що трансфер Шведа у Шахтар знаходиться на завершальній стадії.

У підписанні українця зацікавлений особисто Ігор Йовичевич.

Головний тренер Мехелена Данні Бьойс після поєдинку з Вестерло заявив про своє невдоволення з приводу відсутності Шведа.

"Мар'ян сьогодні не хотів грати, бо хоче завершити трансфер. Але поки що цього трансферу немає, і ви бачите, що ваша команда переживає важкі часи через ряд травм, то я думаю, що як гравець ви зобов'язані грати. Якщо він цього не хоче, він мені не потрібний", - заявив Бьойс.

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