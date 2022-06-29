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Йовичевич хотів би підписати у Шахтар Шведа

Сьогодні 12:24 209 0
Клуб може запропонувати Мехелену оренду з правом викупу
Йовичевич хотів би підписати у Шахтар Шведа
#Шахтар, #Мар'ян Швед, #Ігор Йовічевич

Джерело - football24.ua.

Вінгер Мехелена Мар’ян Швед влітку може перебратися в донецький Шахтар.

Про це повідомляє Футбол24.

У підписанні українця зацікавлений особисто Ігор Йовичевич, який найближчим часом може очолити команду. Фахівець намагався запросити 24-річного футболіста ще в Дніпро-1, але сума у 2 мільйони євро виявилася занадто високою для клубу.

Шахтар може запропонувати Мехелену оренду з правом викупу. Конкретика в цьому питанні очікується вже після офіційного призначення Йовичевича на посаду головного тренера гірників.

У сезоні 2021/22 Швед відзначився 2 голами та 3 асистами в 32 матчах чемпіонату Бельгії.

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