Йовичевич хотів би підписати у Шахтар Шведа

Клуб може запропонувати Мехелену оренду з правом викупу

Вінгер Мехелена Мар’ян Швед влітку може перебратися в донецький Шахтар.

Про це повідомляє Футбол24.

У підписанні українця зацікавлений особисто Ігор Йовичевич, який найближчим часом може очолити команду. Фахівець намагався запросити 24-річного футболіста ще в Дніпро-1, але сума у 2 мільйони євро виявилася занадто високою для клубу.

Шахтар може запропонувати Мехелену оренду з правом викупу. Конкретика в цьому питанні очікується вже після офіційного призначення Йовичевича на посаду головного тренера гірників.

У сезоні 2021/22 Швед відзначився 2 голами та 3 асистами в 32 матчах чемпіонату Бельгії.