Шахтар повернув ще одного ексгравця

Шахтар оголосив про підписання 4-річного контракту з 28-річним вінгером угорського Фегервара Іваном Петряком.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Петряк належав гірникам з 2016 по 2019 рік, зігравши за першу команду лише 17 поєдинків і забивши 2 голи, після чого за 1.2 млн євро перейшов у Фегервар.

У березні 2016 року дебютував у складі національної збірної України, за яку наразі провів 5 матчів.

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