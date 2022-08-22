Джерело - shakhtar.com.
Шахтар оголосив про підписання 4-річного контракту з 28-річним вінгером угорського Фегервара Іваном Петряком.
Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.
Деталі угоди не розголошуються.
Петряк належав гірникам з 2016 по 2019 рік, зігравши за першу команду лише 17 поєдинків і забивши 2 голи, після чого за 1.2 млн євро перейшов у Фегервар.
У березні 2016 року дебютував у складі національної збірної України, за яку наразі провів 5 матчів.
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