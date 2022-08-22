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Шахтар оголосив про трансфер Петряка

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Шахтар оголосив про трансфер Петряка
#Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #МОЛ Фегервар, #Іван Петряк

Джерело - shakhtar.com.

Шахтар оголосив про підписання 4-річного контракту з 28-річним вінгером угорського Фегервара Іваном Петряком.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Петряк належав гірникам з 2016 по 2019 рік, зігравши за першу команду лише 17 поєдинків і забивши 2 голи, після чого за 1.2 млн євро перейшов у Фегервар.

У березні 2016 року дебютував у складі національної збірної України, за яку наразі провів 5 матчів.

Важливо: Петряк присвятив гол у Лізі конференцій тестю, який загинув, захищаючи Україну - ВІДЕО

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