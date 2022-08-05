Головне
Зоря переграла Університатю у першому матчі кваліфікації Ліги конференції
Вчора 22:22 1269
Більше 30 країн підтримали усунення росії від міжнародних спортивних організацій
Сьогодні 14:39 760 6
Favbet Foundation організував навчальний процес для дітей та дорослих переселенців з України в Хорватії
Сьогодні 13:21 228
Український суддя може працювати на бою-реванші Усик - Джошуа
Сьогодні 09:54 362
Гутцайт: Намагаємося відновити змагання у всіх видах спорту
Сьогодні 09:11 181
Рикун встановила світовий рекорд на чемпіонаті Європи
Сьогодні 08:55 978
АЕК переміг Партизан, Фенербахче розгромив Словацко: результати матчів кваліфікації Ліги Європи
Сьогодні 08:39 2075
Гол Петряка допоміг Фегервару розгромити Петрокуб: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій
Сьогодні 08:08 506
АПЛ, на старт! Усе найцікавіше напередодні 31-го сезону найпопулярнішої футбольної ліги світу
Сьогодні 07:30 345
Лілль оголосив про підписання Ісмаїлі
Вчора 21:10 379
Блоги
Петряк присвятив гол у Лізі конференцій тестю, який загинув, захищаючи Україну - ВІДЕО
Петряк присвятив гол у Лізі конференцій тестю, який загинув, захищаючи Україну - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 11:21 1198
АПЛ, на старт! Усе найцікавіше напередодні 31-го сезону найпопулярнішої футбольної ліги світу
АПЛ, на старт! Усе найцікавіше напередодні 31-го сезону найпопулярнішої футбольної ліги світу Андрій Дунець
Сьогодні 07:30 343
Омріяне золото! Рік тому Беленюк став Олімпійським чемпіоном
Омріяне золото! Рік тому Беленюк став Олімпійським чемпіоном Андрій Твердохліб
Вчора 20:30 340
Здійснити мрію: 26 років тому Володимир Кличко став Олімпійським чемпіоном
Здійснити мрію: 26 років тому Володимир Кличко став Олімпійським чемпіоном Андрій Твердохліб
Вчора 19:18 6132
Усик - Джошуа II: організатори представили перше промо відео реваншу
Усик - Джошуа II: організатори представили перше промо відео реваншу Андрій Твердохліб
Вчора 12:53 454
Караваєв красивим голом приніс Динамо перемогу над Штурмом - ВІДЕО
Караваєв красивим голом приніс Динамо перемогу над Штурмом - ВІДЕО Андрій Дунець
03.08.2022 23:38 5165
Динамо має тотальну перевагу в матчах із австрійськими клубами: історія протистоянь
Динамо має тотальну перевагу в матчах із австрійськими клубами: історія протистоянь Андрій Твердохліб
03.08.2022 15:02 1019
Роман Зозуля - про звинувачення у фашизмі, конфлікт з Шевченком та пошуки нового клуба
Роман Зозуля - про звинувачення у фашизмі, конфлікт з Шевченком та пошуки нового клуба Віктор Слюсаренко
03.08.2022 14:15 530
Нерес зробив 2 асиста у дебютному матчі кваліфікації ЛЧ за Бенфіку Яремчука - ВІДЕО
Нерес зробив 2 асиста у дебютному матчі кваліфікації ЛЧ за Бенфіку Яремчука - ВІДЕО Андрій Дунець
03.08.2022 13:15 1019
Бурбас: "Супряга - розгільдяй, який не має сили волі, і дуже любить круасани" - ВІДЕО
Бурбас: "Супряга - розгільдяй, який не має сили волі, і дуже любить круасани" - ВІДЕО Андрій Дунець
02.08.2022 11:35 932
Падіння 26-річного рекорду: рік тому Рохас перевершила легендарне досягнення українки Кравець - ВІДЕО
Падіння 26-річного рекорду: рік тому Рохас перевершила легендарне досягнення українки Кравець - ВІДЕО Андрій Дунець
01.08.2022 21:16 813
"Байдал - п****ас": дівчина оригінально підтримала футболіста Миная. ВІДЕО
"Байдал - п****ас": дівчина оригінально підтримала футболіста Миная. ВІДЕО Андрій Дунець
01.08.2022 17:49 1625
Білорус зі ЗСУ: "Усик та Ломаченко - просто жахливі люди для України". ВІДЕО
Білорус зі ЗСУ: "Усик та Ломаченко - просто жахливі люди для України". ВІДЕО Андрій Дунець
01.08.2022 14:13 9214
Геній пасу: згадуючи Валентина Белькевича
Геній пасу: згадуючи Валентина Белькевича Valeriy Ruchka
01.08.2022 10:54 12636
Гламурний блогер Діма після свого відео потрапив до фільтраційного табору СБУ
Гламурний блогер Діма після свого відео потрапив до фільтраційного табору СБУ Андрій Твердохліб
31.07.2022 20:19 62322
У матчі Евертон - Динамо у складі Ірисок на полі з'явився поліцейський: неймовірна історія людяності під час війни
У матчі Евертон - Динамо у складі Ірисок на полі з'явився поліцейський: неймовірна історія людяності під час війни Андрій Твердохліб
31.07.2022 19:38 1486
Зінченко виграв перший трофей з Арсеналом: усі дії українця у матчі з Севільєю
Зінченко виграв перший трофей з Арсеналом: усі дії українця у матчі з Севільєю Андрій Твердохліб
31.07.2022 14:16 6383
Не залізний. 17 років тому Денні Вільямс сенсаційно нокаутував Майка Тайсона
Не залізний. 17 років тому Денні Вільямс сенсаційно нокаутував Майка Тайсона Valeriy Ruchka
30.07.2022 22:00 7819
Шевченко зачитав легендарний вірш Кобзаря - ВІДЕО
Шевченко зачитав легендарний вірш Кобзаря - ВІДЕО Андрій Дунець
29.07.2022 20:09 4565
Курйоз дня: Захисник Спарти подарував гол супернику на 92-й хвилині матчу Ліги конференцій - ВІДЕО
Курйоз дня: Захисник Спарти подарував гол супернику на 92-й хвилині матчу Ліги конференцій - ВІДЕО Андрій Дунець
29.07.2022 17:59 7087
Прямі трансляції

Петряк присвятив гол у Лізі конференцій тестю, який загинув, захищаючи Україну - ВІДЕО

Сьогодні 11:21 Андрій Дунець 1217 0
Петряк присвятив гол у Лізі конференцій тестю, який загинув, захищаючи Україну - ВІДЕО
#війна, #Ліга конференцій, #Фегервар, #Іван Петряк

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій угорський Фегервар приймав молдовський Петрокуб. Боротьби на полі не вийшло, але був дуже зворушливий момент за участю українця Івана Петряка.

Лівий нападник господарів учасно прибіг і завершив простріл Клаудіу Бумби, зробивши рахунок 4:0. Але найцікавіше сталося вже після самого голу: Петряк зняв ігрову футболку, продемонструвавши фото свого тестя, який загинув на війні за Україну проти російської терористичної армії.

Матч завершився з рахунком 5:0 на користь Фегервара. Матч-відповідь відбудеться 11 серпня у Молдові.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Поворознюк підтримав ідею Руху про безплатні трансляції матчів УПЛ Поворознюк підтримав ідею Руху про безплатні трансляції матчів УПЛ 1695
Зоря - Університатя - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій Зоря - Університатя - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій 1804
АЕК переміг Партизан, Фенербахче розгромив Словацко: результати матчів кваліфікації Ліги Європи АЕК переміг Партизан, Фенербахче розгромив Словацко: результати матчів кваліфікації Ліги Європи 2075
Україна втрималася на своєму місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна втрималася на своєму місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА 7308
Здійснити мрію: 26 років тому Володимир Кличко став Олімпійським чемпіоном Здійснити мрію: 26 років тому Володимир Кличко став Олімпійським чемпіоном 6134
Шахтар підняв ціну на Мудрика Шахтар підняв ціну на Мудрика 2285
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 22885
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 247422
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 14416
Усик - Джошуа II: онлайн-трасляція - LIVE - безкоштовно Усик - Джошуа II: онлайн-трасляція - LIVE - безкоштовно 1046
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 69170 5
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 17183