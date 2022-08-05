Петряк присвятив гол у Лізі конференцій тестю, який загинув, захищаючи Україну - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій угорський Фегервар приймав молдовський Петрокуб. Боротьби на полі не вийшло, але був дуже зворушливий момент за участю українця Івана Петряка.

Лівий нападник господарів учасно прибіг і завершив простріл Клаудіу Бумби, зробивши рахунок 4:0. Але найцікавіше сталося вже після самого голу: Петряк зняв ігрову футболку, продемонструвавши фото свого тестя, який загинув на війні за Україну проти російської терористичної армії.

Матч завершився з рахунком 5:0 на користь Фегервара. Матч-відповідь відбудеться 11 серпня у Молдові.

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