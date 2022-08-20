Суркіс відреагував на інтерес Манчестер Юнайтед до Бущана

Динамо не отримувало жодних пропозицій щодо трансферу голкіпера Георгія Бущана.

Про це розповів президент киян Ігор Суркіс.

"По Бущану теж немає жодних пропозицій. Може, Манчестер Юнайтед і цікавиться Бущаном, але я про це не чув. Не знаю, хто викидає до інтернету ці фейки.

Я розмовляю про трансфери тільки в одному випадку – коли бачу на папері офіційний лист клубу, який хоче придбати нашого футболіста. Якщо дзвонять агенти, то я одразу кидаю трубку.

На даний момент немає жодної конкретної пропозиції щодо гравців Динамо. Як я вже казав: я не прагну розпродавати команду. Я не стою з простягнутою рукою і не чекаю, що хтось надішле мені пропозицію", - сказав Суркіс.