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Суркіс відреагував на інтерес Манчестер Юнайтед до Бущана

Сьогодні 19:25 656 0
Ігор Суркіс прокоментував інформацію про те, що голкіпером команди Георгієм Бущаном цікавиться Манчестер Юнайтед
Суркіс відреагував на інтерес Манчестер Юнайтед до Бущана
#Георгій Бущан, #Динамо Київ, #Ігор Суркіс

Джерело - fanday.net.

Динамо не отримувало жодних пропозицій щодо трансферу голкіпера Георгія Бущана.

Про це розповів президент киян Ігор Суркіс.

"По Бущану теж немає жодних пропозицій. Може, Манчестер Юнайтед і цікавиться Бущаном, але я про це не чув. Не знаю, хто викидає до інтернету ці фейки.

Я розмовляю про трансфери тільки в одному випадку – коли бачу на папері офіційний лист клубу, який хоче придбати нашого футболіста. Якщо дзвонять агенти, то я одразу кидаю трубку.

На даний момент немає жодної конкретної пропозиції щодо гравців Динамо. Як я вже казав: я не прагну розпродавати команду. Я не стою з простягнутою рукою і не чекаю, що хтось надішле мені пропозицію", - сказав Суркіс.

Нагадаємо, Динамо змінить стадіон на єврокубки.

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