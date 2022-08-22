Гасперіні оцінив гру Маліновського

Аталанта потребує українця Руслана Маліновського для подібних ігор з Міланом.

Про це розповів головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні.

"Це його типу матчі, але коли ми граємо проти закритих команд, мені потрібні нападники. Він завжди у мене грав, вийшов проти Сампдорії, отримував практику у товариських зустрічах. У тому, що я можу просити нападаючих на трансферному ринку, немає нічого нового.

Я вважаю, що в іграх такого типу на цій позиції все нормально, але в інших ми розплачувалися за відсутність справжніх форвардів, які найчастіше перебувають у потрібних зонах. Невипадково Наполі, Ювентус, Рома та інші беруть більше таких гравців.

Руслан приходив сюди як креативний півзахисник, але ми пристосовували їх з Пашаличем до ролі нападників. Якщо він нападник, тоді у мене не дуже чіткі ідеї", - розповів Гасперіні.