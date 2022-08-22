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Тен Гаг назвав свою ціль у Манчестер Юнайтед

Сьогодні 09:42 281 0
Ерік тен Гаг прокоментував початковий етап своєї кар’єри в Англії.
Тен Гаг назвав свою ціль у Манчестер Юнайтед
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Ерік тен Гаг

Джерело - tribuna.com.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг хоче відновити англійський клуб.

Про це розповів сам фахівець.

 "Я тут не для себе, а для того, щоб відновити клуб. Я знав, що буде важко, але хотів цього. У моїй кар‘єрі, де б я не починав, всюди було важко. Але я досягав цілей. Переконаний, що зроблю це й тут", - сказав тен Гаг.

МЮ з нідерландським фахівцем стартував з двох поспіль поразок в АПЛ – 1:2 з Брайтоном та 0:4 з Брентфордом. Сьогодні, 22 серпня, манкуніанці зіграють проти Ліверпуля.

Раніше Суркіс відреагував на інтерес Манчестер Юнайтед до Бущана.

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