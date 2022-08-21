Лише на 1 матчі УПЛ буде працювати система VAR

У кожному турі комісія УАФ з роботи ВАР обиратиме лише один матч УПЛ.

Про це повідомив голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.

"У кожному турі комісія УАФ з роботи ВАР обиратиме один матч. Один матч у турі оплачуватиметься коштом УАФ. Згідно з новим регламентним положенням, клуби можуть звертатися до УПЛ або УАФ, щоб замовити систему відеоасистента арбітра. Як сам фургон, так і арбітрів ВАР".