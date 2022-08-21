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Лише на 1 матчі УПЛ буде працювати система VAR

Сьогодні 17:00 176 0
Лише на 1 матчі УПЛ буде працювати система VAR

У кожному турі комісія УАФ з роботи ВАР обиратиме лише один матч УПЛ.

Про це повідомив голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.

"У кожному турі комісія УАФ з роботи ВАР обиратиме один матч. Один матч у турі оплачуватиметься коштом УАФ. Згідно з новим регламентним положенням, клуби можуть звертатися до УПЛ або УАФ, щоб замовити систему відеоасистента арбітра. Як сам фургон, так і арбітрів ВАР".

"Розроблено цілу процедуру, і якщо клуби бажатимуть, щоб на матчах було більше присутності ВАР, вони зможуть замовляти систему на певні поєдинки заздалегідь", - сказав Лучі.

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