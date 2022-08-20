Божевільний камбек Вердера у грі з Боруссією Д, Гоффенгайм розгромив Баєр. Результати 3 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі третього туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
3 тур, 20 серпня
Аугсбург - Майнц 1:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 31 Онісіво, 1:1 - 35 Демірович, 1:2 - 90+3 Сон
Баєр - Гоффенгайм 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 9 Баумгартнер, 0:2 - 35 Крамарич, 0:3 - 78 Рюттер
Боруссія Д - Вердер 2:3 (1:0)
Голи: 1:0 - 45+2 Брантд, 2:0 - 77 Геррейро, 2:1 - 89 Б’юкенен, 2:2 - 90+3 Шмідт, 2:3 - 90+5 Берк
Вольйсбург - Шальке 0:0
Штутгарт - Фрайбург 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 11 Гріфо
19:30. Уніон - Лейпциг