Божевільний камбек Вердера у грі з Боруссією Д, Гоффенгайм розгромив Баєр. Результати 3 туру Бундесліги

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#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі третього туру німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
3 тур, 20 серпня

Аугсбург - Майнц 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 31 Онісіво, 1:1 - 35 Демірович, 1:2 - 90+3 Сон

Баєр - Гоффенгайм 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 9 Баумгартнер, 0:2 - 35 Крамарич, 0:3 - 78 Рюттер

Боруссія Д - Вердер 2:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+2 Брантд, 2:0 - 77 Геррейро, 2:1 - 89 Б’юкенен, 2:2 - 90+3 Шмідт, 2:3 - 90+5 Берк

Вольйсбург - Шальке 0:0

Штутгарт - Фрайбург 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 11 Гріфо

19:30. Уніон - Лейпциг

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