Петряк може повернутись у Шахтар

Джерело - ProFootballDigital.
Півзахисник Фегервара Іван Петряк може стати гравцем Шахтаря.
Про це повідомляє ProFootballDigital.
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Сам гравець не проти повернутись в Україну. Він не потрапив у заявку своєї команди на останній матч. Контракт 28-річного футболіста завершується влітку наступного року.
В цьому сезоні Петряк провів 6 матчів за Фегервар в усіх турнірах і забив 1 гол при 1 результативній передачі. Раніше він вже виступав за Шахтар (17 матчів, 2 голи).