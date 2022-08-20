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Петряк може повернутись у Шахтар

Сьогодні 17:41 202 0
Іван Петряк може змінити клуб
Петряк може повернутись у Шахтар
#Футбольні трансфери, #Шахтар, #МОЛ Фегервар, #Іван Петряк

Джерело - ProFootballDigital.

Півзахисник Фегервара Іван Петряк може стати гравцем Шахтаря.

Про це повідомляє ProFootballDigital.

Важливо: Петряк присвятив гол у Лізі конференцій тестю, який загинув, захищаючи Україну - ВІДЕО

Сам гравець не проти повернутись в Україну. Він не потрапив у заявку своєї команди на останній матч. Контракт 28-річного футболіста завершується влітку наступного року.

В цьому сезоні Петряк провів 6 матчів за Фегервар в усіх турнірах і забив 1 гол при 1 результативній передачі. Раніше він вже виступав за Шахтар (17 матчів, 2 голи).

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