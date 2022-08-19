Тухель отримав дискваліфікацію за конфлікт з Конте

Головний тренер Челсі Томас Тухель та його колега з Тоттенгема Антоніо Конте отримали покарання за конфлікт після матчу 2-го туру АПЛ (2:2).

Про це повдіомляє Sky Sports

Німецький спеціаліст був дискваліфікований на 1 матч. Також він має заплатити 35 тис фунтів штрафу. Італієць оштрафований на 15 тис фунтів.

При цьому дискваліфікація Тухеля відкладена до того, як він отримає повне письмове пояснення такого рішення. Тому він зможе керувати командою у найближчому матчі АПЛ проти Лідса 21 серпня.

Нагадаємо, Тухель та Конте ледь не побилися після фінального свистка матчу АПЛ.