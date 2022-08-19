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Рикун розкритикував трансфер Довбика у Салернітану

Сьогодні 21:15 210 0
Олександр Рикун прокоментував можливий трансфер Артема Довбика у Салернітану
Рикун розкритикував трансфер Довбика у Салернітану
Фото - gettyimages
#СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ, #Артем Довбик

Джерело - ukrfootball.ua.

Форварду СК Дніпро-1 та збірної України Артему Довбику не слід переходити до складу аутсайдера Серії А.

Про це розповів ексхвабек Дніпра та Металіста Олександр Рикун у коментарі Український футбол.

"Я думаю, що Салернітана – це не той варіант, який підходить Довбику. Раніше писали, що ним цікавляться більш високого статусу команди з Італії та Англії, а тут – Салернітана. Але це вирішуватиме футболіст та керівництво СК Дніпро-1.

Зараз дніпряни виступатимуть у єврокубках, і я вважаю, що Довбик може показати себе з найкращого боку у цих матчах та отримати пропозицію від сильнішого клубу, ніж Салернітана.

Довбик добре підійде для італійського чи англійського футболу. Він набрав масу, зміцнів, може поштовхатися. Такий настирливий і потужний форвард стане в пригоді клубам із топ-6 цих ліг", – сказав Рикун. 

Раніше повідомлялося, що Торіно спробує підписати Довбика.

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