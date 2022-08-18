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Торіно спробує підписати Довбика

Сьогодні 09:28 318 0
Артем Довбик може змінити клуб
Торіно спробує підписати Довбика
#Чемпіонат Італії, Серія А, #Торіно, #Футбольні трансфери, #Артем Довбик

Джерело - tribuna.com.

Торіно повернувся до ідеї придбання нападника Дніпра-1 Артема Довбика.

Про це повідомляє TMW з посиланням на Tuttosport.

Відзначається, що клуб в останні декілька годин нібито зробив чергову спробу оформити трансфер 25-річного українця. Кандидатуру Довбика високо оцінює головний тренер Іван Юрич, а Торіно розуміє, що форварда може перехопити Салернітана.

Також італійська команда готує пропозицію Лестеру по переходу хавбека Деніса Прата.

Раніше була інформація, що Довбик дуже близький до оренди в Салернітану.

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