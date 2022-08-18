Джерело - tribuna.com.
Торіно повернувся до ідеї придбання нападника Дніпра-1 Артема Довбика.
Про це повідомляє TMW з посиланням на Tuttosport.
Відзначається, що клуб в останні декілька годин нібито зробив чергову спробу оформити трансфер 25-річного українця. Кандидатуру Довбика високо оцінює головний тренер Іван Юрич, а Торіно розуміє, що форварда може перехопити Салернітана.
Також італійська команда готує пропозицію Лестеру по переходу хавбека Деніса Прата.
Раніше була інформація, що Довбик дуже близький до оренди в Салернітану.