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Анчелотті: Каземіро має намір покинути команду

Сьогодні 14:16 283 0
Бразилець близький до переходу в Манчестер Юнайтед
Анчелотті: Каземіро має намір покинути команду
#Манчестер Юнайтед, #Реал Мадрид, #Карло Анчелотті

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Реала Каземіро має намір перейти в Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті.

"Я розмовляв з Каземіро, він хоче отримати новий виклик. Він бажає піти, ніхто не намагатиметься його переконати. Я дуже поважаю Каземіро та вислухав його бажання. Перемовини тривають, завтра він не зіграє проти Сельти".

  Актуально: Каземіро близький до переходу в Манчестер Юнайтед

"Ніщо ще офіційно не підтверджено, але так, Каземіро має намір покинути команду. У нас вже є для нього заміна, ми підписали Чуамені, він був одним із найкращих на ринку. Також у нас є Кроос та Камавінга", - сказав Анчелотті.

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