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Спортінг хоче повернути Роналду

Сьогодні 12:24 243 0
Кріштіану Роналду може змінити клуб
Спортінг хоче повернути Роналду
#Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду, #Спортінг, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.ua.

Спортінг активізував зусилля щодо трансферу форварда Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє A Bola

Спортивний директор Спортінга Угу Віана спілкується з колишнім партнером по збірній Португалії про повернення до клубу.

Роналду не приховує, що хоче грати у Лізі чемпіонів, і Спортінгможе надати 37-річному гравцю цю можливість. Срібний призер чемпіонату Португалії 2021/22 прямо потрапив до групового турніру Ліги чемпіонів.

Кріштіану Роналду востаннє одягав футболку Спортінга у сезоні 2002/03.

Раніше повідомлялося, що Роналду розпочав переговори з ТОП-клубом Бундесліги.

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