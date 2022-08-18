Спортінг хоче повернути Роналду

Кріштіану Роналду може змінити клуб

Спортінг активізував зусилля щодо трансферу форварда Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє A Bola

Спортивний директор Спортінга Угу Віана спілкується з колишнім партнером по збірній Португалії про повернення до клубу.

Роналду не приховує, що хоче грати у Лізі чемпіонів, і Спортінгможе надати 37-річному гравцю цю можливість. Срібний призер чемпіонату Португалії 2021/22 прямо потрапив до групового турніру Ліги чемпіонів.

Кріштіану Роналду востаннє одягав футболку Спортінга у сезоні 2002/03.

Раніше повідомлялося, що Роналду розпочав переговори з ТОП-клубом Бундесліги.