Спортінг хоче повернути Роналду

Джерело - sport.ua.
Спортінг активізував зусилля щодо трансферу форварда Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду.
Про це повідомляє A Bola
Спортивний директор Спортінга Угу Віана спілкується з колишнім партнером по збірній Португалії про повернення до клубу.
Роналду не приховує, що хоче грати у Лізі чемпіонів, і Спортінгможе надати 37-річному гравцю цю можливість. Срібний призер чемпіонату Португалії 2021/22 прямо потрапив до групового турніру Ліги чемпіонів.
Кріштіану Роналду востаннє одягав футболку Спортінга у сезоні 2002/03.
Раніше повідомлялося, що Роналду розпочав переговори з ТОП-клубом Бундесліги.