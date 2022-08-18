Каземіро серйозно розглядає пропозицію Манчестер Юнайтед

Каземіро може змінити клуб

Півзахисник Реала Каземіро роздумує над варіантом із переходом у Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Madrid Xtra з посиланням на журналіста Marca Маріо Кортеґану.

30-річний бразилець серйозно розглядає пропозицію клубу АПЛ. Раніше повідомлялося, що манкуніанці готові запропонувати бразильцю "шалену" зарплату. Джерело зазначає, що йдеться про майже вдвічі більшу суму, ніж Каземіро отримує в Мадриді.

В Реалі очікують, що початковий фінансовий запит МЮ становитиме приблизно 60 млн євро. Зараз можливість цього трансферу не виключається попри бажання президента Флорентіно Переса зберегти Каземіро в команді.

Раніше Манчестер Юнайтед відмовився від підписання Антоні.