Брайтон підписав захисника Вільярреала

Брайтон підсилився захисником

Захисник збірної Еквадору Первіс Еступіньян став гравцем Брайтона.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Угода з 24-річним еквадорцем розрахована на 5 років. Чайки заплатили за трансфер близько 17 млн євро.

Еступіньян виступає за Вільярреал з 2020 року. До цього він мав був в АПЛ у складі Вотфорда, якому належав з 2017 по 2020 рік, але не дебютував.

Минулого сезону Первіс зробив 2 асисти в 40 матчах.

Раніше Манчестер Юнайтед зазнав сенсаційної поразки від Брайтона в межах першого туру АПЛ.