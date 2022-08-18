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Брайтон підписав захисника Вільярреала

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Брайтон підписав захисника Вільярреала
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брайтон, #Вільярреал, #Футбольні трансфери

Джерело - brightonandhovealbion.com.

Захисник збірної Еквадору Первіс Еступіньян став гравцем Брайтона.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Угода з 24-річним еквадорцем розрахована на 5 років. Чайки заплатили за трансфер близько 17 млн євро.

Еступіньян виступає за Вільярреал з 2020 року. До цього він мав був в АПЛ у складі Вотфорда, якому належав з 2017 по 2020 рік, але не дебютував.

Минулого сезону Первіс зробив 2 асисти в 40 матчах.

Раніше Манчестер Юнайтед зазнав сенсаційної поразки від Брайтона в межах першого туру АПЛ.

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