Дубль Голанда приніс Манчестер Сіті перемогу над Вест Гемом: результати матчів 1 туру АПЛ 7 серпня

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 7 серпня, у 1-му турі англійської Прем’єр-ліги відбулося 3 матчі.
Манчестер Юнайтед зазнав сенсаційної поразки від Брайтона.
Манчестер Сіті переграв Вест Гем з дублем Голанда.
Чемпіонат Англії - АПЛ
7 серпня, 1 тур
Лестер - Брентфорд 2:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 33 Кастань, 2:0 - 46 Дьюсбері-Холл, 2:1 - 62 Тоні, 2:2 - 86 Дасілва
Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 30 Гросс, 0:2 - 39 Гросс, 1:2 - 68 автогол Макаллістер
Вест Гем - Манчестер Сіті 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 36 Голанд(П), 0:2 - 65 Голанд
Нагадаємо Евертон з Миколенком поступився Челсі, а Ліверпуль вирвав нічию у Фулгема у 1 турі АПЛ.