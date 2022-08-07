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Дубль Голанда приніс Манчестер Сіті перемогу над Вест Гемом: результати матчів 1 туру АПЛ 7 серпня

Сьогодні 20:29 1149 0
Відбулося три матчі в межах першого туру АПЛ
Дубль Голанда приніс Манчестер Сіті перемогу над Вест Гемом: результати матчів 1 туру АПЛ 7 серпня
#Вест Гем, #Лестер, #Манчестер Сіті, #Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 серпня, у 1-му турі англійської Прем’єр-ліги відбулося 3 матчі.

Манчестер Юнайтед зазнав сенсаційної поразки від Брайтона.

Манчестер Сіті переграв Вест Гем з дублем Голанда.

Чемпіонат Англії - АПЛ
7 серпня, 1 тур

Лестер - Брентфорд 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 33 Кастань, 2:0 - 46 Дьюсбері-Холл, 2:1 - 62 Тоні, 2:2 - 86 Дасілва

Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 30 Гросс, 0:2 - 39 Гросс, 1:2 - 68 автогол Макаллістер

Вест Гем - Манчестер Сіті 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 36 Голанд(П), 0:2 - 65 Голанд

Нагадаємо Евертон з Миколенком поступився Челсі, а Ліверпуль вирвав нічию у Фулгема у 1 турі АПЛ.

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