Хавбек Бенфіки: Зіграли дуже хороший матч з Динамо

Бенфіка здобула важливу перемогу проти Динамо у першому матчі плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це розповів півзахисник португальського клубу Жуан Маріу.

"Ми провели дуже хороший матч. У першому таймі могли забити Динамо більше. Вітаю команду, бо ми показали гарний футбол проти сильного суперника та здобули важливу перемогу.

Динамо якісно володіло м'ячем, грамотно розігрувало. У другому таймі у нас відчувалася втома. Ми трішки підсіли, але зберігали концентрацію, намагалися діяти організовано.

Другий матч граємо вдома, тому важливо було здобути гандикап. Тепер потрібно віддати всі сили, щоб пройти в груповий раунд Ліги чемпіонів", - сказав Маріу.