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Хавбек Бенфіки: Зіграли дуже хороший матч з Динамо

Сьогодні 10:10 180 0
Півзахисник Бенфіки Жуан Маріу прокоментував матч з Динамо
Хавбек Бенфіки: Зіграли дуже хороший матч з Динамо
#Бенфіка, #Динамо Київ, #Маріу, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - sport.ua.

Бенфіка здобула важливу перемогу проти Динамо у першому матчі плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це розповів півзахисник португальського клубу Жуан Маріу.

"Ми провели дуже хороший матч. У першому таймі могли забити Динамо більше. Вітаю команду, бо ми показали гарний футбол проти сильного суперника та здобули важливу перемогу.

Динамо якісно володіло м'ячем, грамотно розігрувало. У другому таймі у нас відчувалася втома. Ми трішки підсіли, але зберігали концентрацію, намагалися діяти організовано.

Другий матч граємо вдома, тому важливо було здобути гандикап. Тепер потрібно віддати всі сили, щоб пройти в груповий раунд Ліги чемпіонів", - сказав Маріу.

Раніше Луческу пояснив поразку від Бенфіки.

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