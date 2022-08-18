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Луческу пояснив поразку від Бенфіки

Сьогодні 08:25 586 0
Мірча Луческу прокоментував поразку від Бенфіки
Луческу пояснив поразку від Бенфіки
#Бенфіка, #Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - fcdynamo.com.

Динамо не вистачало досвідченого гравця у центрі поля у першому матчі плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"Непростий матч для нас. Ми мали кілька моментів, щоб забити, але не реалізували їх. Але порівнювати сьогоднішніх суперників, гадаю, немає сенсу. У Бенфіки мультинаціональна команда, з чотирма-п'ятьма бразильцями, двома аргентинцями, іспанцем, греком, португальцями високого рівня, у нас же, як ви бачили, на поле виходили гравці, які зовсім нещодавно були в Академії, по 18-19 років .

Думаю, якби у нас сьогодні на полі, у центрі поля, був Сидорчук, ми би не пропустили два голи, його досвід нам би дуже став у нагоді. Але ми втратили його після матчу зі Штурмом… Я вважаю, це ненормально, що ми зіграли вже чотири матчі й залишилися без ключового гравця через дискваліфікацію, а деякі команди розпочинають свій виступ у кваліфікації, як то кажуть, із чистого аркуша.

У підсумку, ми залишилися без важливих для нас гравців, припустилися помилок та пропустили гол. Після цього ми домінували на полі, мали три-чотири можливості, щоб забити, але потім чергова помилка призвела до другого пропущеного м'яча. Після цього вже важко було сподіватися на перемогу, оскільки у Бенфіки всі гравці дуже високого рівня.

Другий тайм ми провели набагато інтенсивніше, могли знову забивати – але при цьому і суперник мав можливість відзначитися ще раз. Загалом дуже цікавий матч, для вболівальників так точно. Для мене – ні, тому що я вірив, що нам до снаги виграти цю гру. Попереду у нас поєдинок-відповідь, де, я сподіваюся, футболісти покажуть усе, на що вони здатні. А сьогодні вітаю Бенфіку із перемогою", - відзначив Луческу.

Нагадаємо, Динамо поступилось Бенфіці у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів.

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