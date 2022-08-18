Шмідт: Бенфіці потрібно також виграти домашній матч з Динамо

Бенфіці не слід втрачати концентрацію перед матчем-відповідю з Динамо у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер португальського клубу Роджер Шмідт.

"Це була важка і напружена гра, як ми й очікували. Динамо - хороша команда, особливо в моментах з переходом в атаку. Я думаю, що ми добре відпрацювали. Іноді нам потрібно було залучати голкіпера та центрбеків, але вони були в порядку. Ми перемогли з рахунком 2:0, але це лише перший тайм, потрібно виграти також домашню зустріч.

Важливо було, щоб Жилберто забив той гол. Він завжди асистує, я був дуже радий за нього.

Ми не можемо розслабитися. Хотіли зробити хороший перший крок, це вдалося, але не можемо втратити концентрацію. Треба відпочити і якнайкраще підготуватися до другого матчу", - сказав Шмідт.