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Шмідт: Бенфіці потрібно також виграти домашній матч з Динамо

Сьогодні 09:39 425 0
Роджер Шмідт прокоментував перемогу над Динамо (2:0) у кваліфікації Ліги чемпіонів.
Шмідт: Бенфіці потрібно також виграти домашній матч з Динамо
#Бенфіка, #Динамо Київ, #Шмідт, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - tribuna.com.

Бенфіці не слід втрачати концентрацію перед матчем-відповідю з Динамо у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер португальського клубу Роджер Шмідт.

"Це була важка і напружена гра, як ми й очікували. Динамо - хороша команда, особливо в моментах з переходом в атаку. Я думаю, що ми добре відпрацювали.  Іноді нам потрібно було залучати голкіпера та центрбеків, але вони були в порядку. Ми перемогли з рахунком 2:0, але це лише перший тайм, потрібно виграти також домашню зустріч.

Важливо було, щоб Жилберто забив той гол. Він завжди асистує, я був дуже радий за нього.

Ми не можемо розслабитися. Хотіли зробити хороший перший крок, це вдалося, але не можемо втратити концентрацію. Треба відпочити і якнайкраще підготуватися до другого матчу", - сказав Шмідт.

Нагадаємо, Динамо поступилось Бенфіці у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів.

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