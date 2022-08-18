Динамо - Бенфіка: відео голів і огляд матчу плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

17 серпня київське Динамо у Лодзі (Польща) зіграє перший матч плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти португальської Бенфіки нашого Романа Яремчука. Початок гри - о 22:00 за київським часом.

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0:1 - 9' Жілберту

0:2 - 37' Рамос

Огляд матчу

Історія зустрічей з Бенфікою невтішна для Динамо. У шести попередніх матчах кияни лише одного разу перемогли, при одній нічиїй і чотирьох поразках. Востаннє клуби зустрічались на груповому етапі минулорічної ЛЧ. 0:0 - у Києві, 2:0 - у Лісабоні.

Цифри і факти