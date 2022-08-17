Динамо планує базуватись у Кракові

Динамо розглядає можливість переїзду у Краків, перенісши туди свою тимчасову базу.

Про це повідомляє Daily Mail Plus.

Головний тренер Мірча Луческу прокоментував перебування команди в Унеюві, де вона базувалась останнім часом.

"Це не схоже на тренувальний комплекс у найкращому європейському клубі, де ви можете вибрати 10 або більше різних полів.

Є багато туристів та інших, які спостерігають за сеансами тренувань. Але ми тут, діти тут, і ось як ми підготувалися. Ви точно не побачите, щоб я скаржився на це. Для нас це взагалі не проблема. Перебувати поруч із цими дітьми, відчувати їхній ентузіазм - це те, що може нам допомогти і продовжує нам допомагати", - сказав Луческу.