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Динамо планує базуватись у Кракові

Сьогодні 19:55 388 0
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Динамо планує базуватись у Кракові
#Динамо Київ

Джерело - tribuna.com.

Динамо розглядає можливість переїзду у Краків, перенісши туди свою тимчасову базу.

Про це повідомляє Daily Mail Plus.

Головний тренер Мірча Луческу прокоментував перебування команди в Унеюві, де вона базувалась останнім часом.

"Це не схоже на тренувальний комплекс у найкращому європейському клубі, де ви можете вибрати 10 або більше різних полів.

Є багато туристів та інших, які спостерігають за сеансами тренувань. Але ми тут, діти тут, і ось як ми підготувалися. Ви точно не побачите, щоб я скаржився на це. Для нас це взагалі не проблема. Перебувати поруч із цими дітьми, відчувати їхній ентузіазм - це те, що може нам допомогти і продовжує нам допомагати", - сказав Луческу.

З 14 серпня Динамо перебуває в Лодзі.

Раніше Сабо виділив головну проблему Динамо.

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