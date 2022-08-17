Головне
Динамо - Бенфіка: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
01.01.1970 03:00 2655
Збірна України назвала склад на чемпіонат світу з літнього біатлону
Сьогодні 19:27 206
Лискун здобула срібло чемпіонату Європи
Сьогодні 17:14 237
Динамо - Бенфіка: онлайн-трансляція
Сьогодні 10:58 15408
Усик - Джошуа II: онлайн-трансляція чемпіонського бою
Сьогодні 08:31 2658
Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати
Сьогодні 08:14 5955
Розклад виступів українців на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту 17 серпня
Сьогодні 07:54 377
Костюк обіграла Джорджі на старті турніру WTA 1000 у Цинциннаті
Вчора 22:55 476
Динамо - Бенфіка: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 22:15 14163
Маліновський зацікавив ТОП-клуб АПЛ
Вчора 21:56 2031
Прямі трансляції

Сабо виділив головну проблему Динамо

Сьогодні 17:39 344 0
Йожеф Сабо прокоментував нападників Динамо
Сабо виділив головну проблему Динамо
#Бенфіка, #Динамо Київ, #Йожеф Сабо, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - ukrfootball.ua.

Головною проблемою Динамо - є відсутність забивного форварда.

Про це заявив відомий український тренер Йожеф Сабо у коментарі Українському футболу.

"Від кого із гравців Динамо чекаю яскравої гри у матчі з Бенфікою? У киян немає якісних нападників. На контратаках у Динамо будуть моменти, щоб забити, але забивати в нас нема кому. Надія лише на Циганкова, але він постійно травмується – зіграв пів матчу, потім місяць не грає.

Роки три тому казали, що Бєсєдін – хороший футболіст, але зараз він ніякий. Він не може навіть зачепитися за м'яч. Єдиний його плюс, що попереду він насідає на захисників.

Супрягу взагалі незрозуміло хто висунув, що він потрапив у Динамо та у будь-яку іншу команду. І ніде він не зміг заграти, звідусіль його відправляли", – цитує Сабо.

Нагадаємо, Сабо прогнозує виліт Динамо від Бенфіки у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 8163
Усик - Джошуа II: де дивитися онлайн бою за звання чемпіона світу Усик - Джошуа II: де дивитися онлайн бою за звання чемпіона світу 123001
Динамо - Бенфіка: відео голів і огляд матчу плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо - Бенфіка: відео голів і огляд матчу плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів 6837
Динамо - Бенфіка: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо - Бенфіка: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів 14163
Динамо - Бенфіка: онлайн-трансляція Динамо - Бенфіка: онлайн-трансляція 15408
Зупиніть цього Зінченка: іноземний Твіттер-акаунт вражений фінтом українця в матчі АПЛ - відео Зупиніть цього Зінченка: іноземний Твіттер-акаунт вражений фінтом українця в матчі АПЛ - відео 10573
Рекомендуємо
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 1394
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 31014
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 12391
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 49282
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 42488 1
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 43012