Сабо виділив головну проблему Динамо

Головною проблемою Динамо - є відсутність забивного форварда.

Про це заявив відомий український тренер Йожеф Сабо у коментарі Українському футболу.

"Від кого із гравців Динамо чекаю яскравої гри у матчі з Бенфікою? У киян немає якісних нападників. На контратаках у Динамо будуть моменти, щоб забити, але забивати в нас нема кому. Надія лише на Циганкова, але він постійно травмується – зіграв пів матчу, потім місяць не грає.

Роки три тому казали, що Бєсєдін – хороший футболіст, але зараз він ніякий. Він не може навіть зачепитися за м'яч. Єдиний його плюс, що попереду він насідає на захисників.

Супрягу взагалі незрозуміло хто висунув, що він потрапив у Динамо та у будь-яку іншу команду. І ніде він не зміг заграти, звідусіль його відправляли", – цитує Сабо.