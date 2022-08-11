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Сабо прогнозує виліт Динамо від Бенфіки у кваліфікації Ліги чемпіонів

Сьогодні 15:52 496 1
Сабо прокоментував протистояння Динамо з Бенфікою
Сабо прогнозує виліт Динамо від Бенфіки у кваліфікації Ліги чемпіонів
#Бенфіка, #Динамо Київ, #Йожеф Сабо, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - footboom.com.

Динамо є аутсайдером у вирішальному раунді кваліфікації Ліги чемпіонів проти Бенфіки.

Про це заявив відомий український тренер Йожеф Сабо у коментарі Footboom.

"Дуже цікаво буде подивитися на гру Динамо в матчах із Бенфікою. Кияни, без сумніву, будуть діяти від оборони. Однак, пресинг лісабонців не можна порівнювати з пресингом Штурма. Не виключено, що у динамівців буде багато втрат м'яча…

Бенфіка уважно вивчить гру Динамо проти австрійців і зробить висновки. Луческу, вибираючи склад і тактику на поєдинок з ліссабонцями, сподіватиметься на те, що вдасться відбитися, і хтось з динамівців зможе втекти від всіх і забити. Але, мені здається, що Бенфіку кияни, на жаль, не здолають", – розповів Сабо.

Нагадаємо, що Динамо переграло Штурмі (2:1) у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

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