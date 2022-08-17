Роналду: Лише 5 зі 100 новин про мене за останні місяці були правдивими

Португалець спростував чутки про його поведінку в ЗМІ

Джерело - Чемпіон.

Нападник Манчестер Юнайтед Крішітану Роналду спростував інфомрацію, яку про нього пишуть у ЗМІ.

Відповідний коментар португалець залишив у одному з постів про нього.

"Вони дізнаються правду, коли я дам інтерв’ю через кілька тижнів. ЗМІ говорять лише неправду. За останні кілька місяців зі 100 новин, які вони зробили, лише 5 правдиві. Уявіть, як йдуть справи насправді. Залишайтеся з цією порадою", - написав Роналду

Раніше повідомлялося, що Роналду хоче грати в клубі, який виступає в Лізі чемпіонів, проте від його послуг відмовилася низка європейських топ-клубів.