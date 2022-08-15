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Тен Гаг готовий відпустити Роналду

Сьогодні 20:38 288 0
Кріштіану Роналду може змінити клуб
Тен Гаг готовий відпустити Роналду
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду, #Футбольні трансфери, #Ерік тен Гаг

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг готовий відпустити Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє The Athletic.

Тен Гаг хоче, щоб Манчестер Юнайтед на заміну Роналду підписав замість іншого форварда, тому що на цій позиції в команді дефіцит гравців.

Цього сезону Роналду провів 2 матчі в АПЛ, не забивши жодного і не віддавши жодної результативної передачі.

Роналду хоче грати в клубі, який виступає в Лізі чемпіонів, проте від його послуг відмовилася низка європейських топ-клубів. 

Раніше Роналду може повернутися в Спортінг.

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