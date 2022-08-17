Динамо - Бенфіка 0:2. Як це було

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Ліга чемпіонів-2022/23, Кваліфікація Раунд плей-оф, 1-й матч 17 серпня 2022 року, 22:00 Динамо (Київ, Україна) - Бенфіка (Лісабон, Португалія) Стадіон Місцевий (Лодзь, Польща) Головний арбітр - Фелікс Цваєр

Матч завершено! Динамо поступається в першому матчі плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів!

90' Три хвилини додав арбітр до основного часу.

90' Ванат намагався обіграти Морато, але не зміг українець пройти оборонця Бенфіки.

89' Гімн України лунає в Лодзі!

87' Шікінью збив Вівчаренка на половині поля Динамо. Штрафний для киян.

86' Карававєв правим флангом проривався, але Грімалдо відібрав м'яч у вінгера Динамо.

85' Ванат вийшов на ударну позицію, але нападник киян пробив у захисника.

84' Заміна в складі Бенфіки: замість якраз Сілви, який щойно ледь не забив гол на поле вийшов Шікінью.

83' Рафа Сілва пробивав з дальньої дистанції, але трохи вище воріт пішов м'яч.

82' Караваєв пробивав по воротах з-під захисника, але попри рикошет Влаходімос потягнув цей удар.

81' Обігрувалися Маріу і Яремчук, але в підкаті Забарний вибив м'яч подалі.

79' Вівчаренко виконував простріл, але м'яч не дійшов на дальню стійку, де було два гравця Динамо.

77' Отаменді підштовхнув Царенка перед штрафним майданчиком, але свисток судді промовчав.

76' Вдалося пробити головою Араужо, але повз ворота пішов м'яч.

74' Сілва на фланзі пішов у дриблінг, але лише кутовий заробив португалець.

72' Подвійна заміна в Динамо: Царенко, який дебютує в складі киян, та Ванат замінили Шепелєва та Бєсєдіна.

70' По черзі команди контролюють м'яч, але все менше гостроити ми спостерігаємо біля воріт.

68' Заміна у складі Бенфіки: автор першого голу Жілберту пішов з поля, Ба вийшов замість нього.

66' Класне закидання на Караваєва пішло, Олександр прийняв м'яч на груди і пробивав по воротах, але Влаходімос врятував свою атаку.

64' Яремчук прострілював у район 11-метрової позначки, але м'яч було перехоплено.

63' Також дві заміни від Мірчі Луческу: Дубінчак та Циганков пішли відпочивати. Гру продовжили Вівчаренко та Караваєв.

62' Подвійна заміна в складі Бенфіки Бенфіки: замість Рамуша та Нереса на поле вийшли Яремчук та Араужу.

61' Енцо в центрі поля активно руками собі допомагав у боротьбі. Штрафний для Динамо.

60' Шапаренко на фланг віддавав пас на Дубінчака, але захисник Динамо опинився в положенні "поза грою".

59' Рамуш боровся з Андрієвським у центрі поля і португалець порушив правила.

58' Дубінчак подавав на дальню стійку, але Циганков до м'яч не дістався - кутовий.

57' Кендзьора віддавав розрізний пас на Буяльського, але Віталій трохи невдало прокинув м'яч і Морато закінчив атаку киян.

55' Нерес грубо зіграв проти Шапаренка в центрі поля. Арбітр обмежився усним попередженням.

53' Роман Яремчук розминається на бровці тим часом.

51' Арбітри ВАР перевірил епізод на потенційне пенальті у ворота Динамо, але лише корнер для Бенфіки.

50' Рафа Сілва втікав сам на сам, але Попов наздогнав вінгера і вибив м'яч на кутовий.

49' Андрієвський намагався з льоту пробити, але удар був заблокований.

48' Нерес пробивав з-за меж штрафного майданичка, але Бущан забрав м'яч у руки.

47' Без змін залишилися склади після 15-хвилинної перерви.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм. Поступаються кияни з рахунком 0:2 після 45 хвилин гри.

45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.

43' Пробивав Рафа у дотик, але від Забарного м'яч пішов на кутовий.

42' Нерес увірвався у штрафний майданчик і пробивав у дальній кут, але поруч зі стійкою пройшов м'яч.

41' Андрієвський у центрі поля збив Сіву. Жовта картка для гравця Динамо.

39' Дубінчак намагався прострілити з флангу, але Влаходімос забрав м'яч у руки.

37' Гол! Динамо пропускає вдруге! Циганков невдало назад віддав пас, перехопив м'яч Нерес і відпасував на Рамуша, який в дотик поклав м'яч у дальній кут.

36' Маріу подавав з кутового, але кияни відбилися.

35' Буяльський наступив на ногу Маріу в центрі поля, штрафний для лісабонців.

33' Циганков класно пробивав з-за меж штрафного майданчику, але трохи повз ворота пройшов м'яч.

31' Намагалися кияни швидку атаку розвинути, але Циганкова не зміг обіграти Грімалдо і втратив м'яч.

29' Бєсєдін грубо зіграв проти Жілберто на фланзі, але арбітр не показав жовту картку українцю.

27' Буяльський намагався прострілити з правого флангу, але м'яч пішов за межі поля.

25' Дубінчак виконував закидання на Шепелєва, але Володимир не встиг до м'яч - удар від воріт.

24' Маріу в дотик пробивав з-за меж штрафного майданчику, але поруч зі стійкою просвестів м'яч.

22' Циганкова подавав після розіграша кутового, однак "орли" відбилися.

21' Шепелєв після рикошетів пробив по воротах, але м'яч від захисника пішов на кутовий.

20' Дубінчак пішов у дриблінг, але його зупинив Енцо досить грубим підкатом - штрафний для Динамо.

19' Грімалдо збив Циганкова у центрі поля, усне попередження іспанському захиснику.

18' Буяльський у дотик віддавав на Циганкова розрізний пас, але Віктор опинився в офсайді.

16' У контратаку втікали кияни, але Нерес сфолив проти Шапаренка у центрі поля.

15' Подавав Маріу, але Дубінчак головою вибив м'яч за межі поля.

14' Попов на фланзі збив Рамуша - штрафний для лісабонців.

12' Дубінчак неправильно ввів м'яч з ауту - снаряд повернувся Бенфіці.

11' Циганков пробивав з дальньої дистанції, але Влаходімос потягнув цей удар.

9' Гол! Пропускає Динамо! Жоау Маріу скинув під удар Жілберто, який потужно пробив у ближній кут, Бущан не впорався з цим пострілом.

8' Циганков класно прострілював на Бєсєдіна, але удар українського форварда парирував голкіпер Бенфіки.

6' Отаменді був першим на підхопленні і пробивав по воротах, але набагато вище полетів м'яч.

5' Пішла подача від Маріу, але Дубінчак вибив м'яч. Другим темпом намагалися гості атакувати, але Нерес у боротьбі із Шапаренком другий корнер заробив.

4' Нерес проривався по флангу, але від Дубінчака м'яч пішов на кутовий.

3' Рамуш зміг обробити м'яч у штрафному майданчику і пробивав з-під Забарного, але влучив у сітку із зовнішонього боку воріт.

2' Нерес пішов у дриблінг на декількох гравців, але Попов у підкаті вибив м'яч в аут.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів!

Команди на полі!

Динамо зіграє у домашньому комплекті форми. Бенфіка теж проведе гру у своєму основному комплекті форми.

Визначилися стартові склади команд:

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Дубінчак – Андрієвський, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Шепелєв – Бесєдін

Запасні: Бойко, Нещерет, Бурда, Караваєв, Кравченко, Тимчик, Сирота, Вівчаренко, Боль, Ванат, Яцик, Царенко

Бенфіка: Влаходімос – Жілберту, Отаменді, Морату, Грімальдо – Флорентіну, Енцо Фернандес – Нерес, Р. Сілва, Жоау Маріу – Гонсало Рамуш

Запасні: Елтон, Бах, Рістіч, А. Сілва, Вертонген, Паулу Бернардо, Вайгль, Шікінью, Діого Гонсалвеш, Муса, Яремчук, Араухо

Київське Динамо зіграє першу зустріч раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти португальської Бенфіки, за яку виступає Роман Яремчук.

Матч відбудеться у середу, 17 серпня, на Міському стадіоні у польському Лодзі. Початок о 22:00 за київським часом. Текстова трансляція буде доступна у цій новині. Початок о 21:45.

Динамо - Бенфіка