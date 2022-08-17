Луческу назвав склад Динамо на матч Ліги чемпіонів проти Бенфіки

Джерело - Чемпіон.
Динамо зіграє першу зустріч раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти португальської Бенфіки.
Актуально: Динамо - Бенфіка: онлайн-трансляція
Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Дубінчак – Андрієвський, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Шепелєв – Бесєдін
Запасні: Бойко, Нещерет, Бурда, Караваєв, Кравченко, Тимчик, Сирота, Вівчаренко, Боль, Ванат, Яцик, Царенко
Бенфіка: Влаходімос – Жілберту, Отаменді, Морату, Грімальдо – Флорентіну, Енцо Фернандес – Нерес, Р. Сілва, Жоау Маріу – Гонсало Рамуш
Запасні: Елтон, Бах, Рістіч, А. Сілва, Вертонген, Паулу Бернардо, Вайгль, Шікінью, Діого Гонсалвеш, Муса, Яремчук, Араухо
Матч розпочнеться о 22:00.