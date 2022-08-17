Динамо - Бенфіка 0:2. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Ліга чемпіонів-2022/23, Кваліфікація Раунд плей-оф, 1-й матч 17 серпня 2022 року, 22:00 Динамо (Київ, Україна) - Бенфіка (Лісабон, Португалія) Стадіон Місцевий (Лодзь, Польща) Головний арбітр - Фелікс Цваєр

49' Андрієвський намагався з льоту пробити, але удар був заблокований.

48' Нерес пробивав з-за меж штрафного майданичка, але Бущан забрав м'яч у руки.

47' Без змін залишилися склади після 15-хвилинної перерви.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм. Поступаються кияни з рахунком 0:2 після 45 хвилин гри.

45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.

43' Пробивав Рафа у дотик, але від Забарного м'яч пішов на кутовий.

42' Нерес увірвався у штрафний майданчик і пробивав у дальній кут, але поруч зі стійкою пройшов м'яч.

41' Андрієвський у центрі поля збив Сіву. Жовта картка для гравця Динамо.

39' Дубінчак намагався прострілити з флангу, але Влаходімос забрав м'яч у руки.

37' Гол! Динамо пропускає вдруге! Циганков невдало назад віддав пас, перехопив м'яч Нерес і відпасував на Рамуша, який в дотик поклав м'яч у дальній кут.

36' Маріу подавав з кутового, але кияни відбилися.

35' Буяльський наступив на ногу Маріу в центрі поля, штрафний для лісабонців.

33' Циганков класно пробивав з-за меж штрафного майданчику, але трохи повз ворота пройшов м'яч.

31' Намагалися кияни швидку атаку розвинути, але Циганкова не зміг обіграти Грімалдо і втратив м'яч.

29' Бєсєдін грубо зіграв проти Жілберто на фланзі, але арбітр не показав жовту картку українцю.

27' Буяльський намагався прострілити з правого флангу, але м'яч пішов за межі поля.

25' Дубінчак виконував закидання на Шепелєва, але Володимир не встиг до м'яч - удар від воріт.

24' Маріу в дотик пробивав з-за меж штрафного майданчику, але поруч зі стійкою просвестів м'яч.

22' Циганкова подавав після розіграша кутового, однак "орли" відбилися.

21' Шепелєв після рикошетів пробив по воротах, але м'яч від захисника пішов на кутовий.

20' Дубінчак пішов у дриблінг, але його зупинив Енцо досить грубим підкатом - штрафний для Динамо.

19' Грімалдо збив Циганкова у центрі поля, усне попередження іспанському захиснику.

18' Буяльський у дотик віддавав на Циганкова розрізний пас, але Віктор опинився в офсайді.

16' У контратаку втікали кияни, але Нерес сфолив проти Шапаренка у центрі поля.

15' Подавав Маріу, але Дубінчак головою вибив м'яч за межі поля.

14' Попов на фланзі збив Рамуша - штрафний для лісабонців.

12' Дубінчак неправильно ввів м'яч з ауту - снаряд повернувся Бенфіці.

11' Циганков пробивав з дальньої дистанції, але Влаходімос потягнув цей удар.

9' Гол! Пропускає Динамо! Жоау Маріу скинув під удар Жілберто, який потужно пробив у ближній кут, Бущан не впорався з цим пострілом.

8' Циганков класно прострілював на Бєсєдіна, але удар українського форварда парирував голкіпер Бенфіки.

6' Отаменді був першим на підхопленні і пробивав по воротах, але набагато вище полетів м'яч.

5' Пішла подача від Маріу, але Дубінчак вибив м'яч. Другим темпом намагалися гості атакувати, але Нерес у боротьбі із Шапаренком другий корнер заробив.

4' Нерес проривався по флангу, але від Дубінчака м'яч пішов на кутовий.

3' Рамуш зміг обробити м'яч у штрафному майданчику і пробивав з-під Забарного, але влучив у сітку із зовнішонього боку воріт.

2' Нерес пішов у дриблінг на декількох гравців, але Попов у підкаті вибив м'яч в аут.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів!

Команди на полі!

Динамо зіграє у домашньому комплекті форми. Бенфіка теж проведе гру у своєму основному комплекті форми.

Визначилися стартові склади команд:

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Дубінчак – Андрієвський, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Шепелєв – Бесєдін

Запасні: Бойко, Нещерет, Бурда, Караваєв, Кравченко, Тимчик, Сирота, Вівчаренко, Боль, Ванат, Яцик, Царенко

Бенфіка: Влаходімос – Жілберту, Отаменді, Морату, Грімальдо – Флорентіну, Енцо Фернандес – Нерес, Р. Сілва, Жоау Маріу – Гонсало Рамуш

Запасні: Елтон, Бах, Рістіч, А. Сілва, Вертонген, Паулу Бернардо, Вайгль, Шікінью, Діого Гонсалвеш, Муса, Яремчук, Араухо

Київське Динамо зіграє першу зустріч раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти португальської Бенфіки, за яку виступає Роман Яремчук.

Матч відбудеться у середу, 17 серпня, на Міському стадіоні у польському Лодзі. Початок о 22:00 за київським часом. Текстова трансляція буде доступна у цій новині. Початок о 21:45.

Динамо - Бенфіка