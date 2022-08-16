Відеоблогер оголосив про свої майбутні виступи в клубі УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Відеоблогер та півзахисник Вереса Дмитро Поворознюк продовжить виступати за рівненський клуб.

Про це він написав у своєму Інстаграмі.

"Дякую за прийом, Верес. До старту УПЛ залишається тиждень. Верес називають аутсайдером, тут найменші зарплати в лізі, але найбільші преміальні - цікавий експеримент. Верес повертається з жовтня на рівненський стадіон, будує тренувальну базу та проєктує дитячу академію. У нас багато викликів, багато битв на полі та за його межами, але одна ціль".

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"Я буду й далі грати в команді, спробую надихати команду і клуб зсередини та продовжувати вірити що навіть в Кукуєво можна зробити першу самоокупну команду. Клуб, який працюватиме з фанами, з партнерами і який створить сімейну атмосферу, а не диктаторську вертикаль", - написав Поворознюк.