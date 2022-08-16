Маліновський зацікавив ТОП-клуб АПЛ

Руслан Маліновський може змінити клуб у літнє трансферне вікно

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський може продовжити кар'єру в АПЛ.

Про це повідомляє видання TuttoAtalanta.

Тоттенгем став основним претендентом на гравця, випередивши Ноттінгем Форест та інші клуби. При цьому у клубів є розбіжності щодо трансферу українця - Аталанта хоче повноцінний трансфер, а Тоттенгем хотів би орендувати гравця з правом викупу чи, можливо, з зобов'язанням викупити його контракт у майбутньому.

Сам гравець згоден на перехід. Тоттенгем вже зробив пропозицію, і сторони мають узгодити формулу можливого трансферу.

Раніше Аталанта назвала ціну на Маліновського для клубу АПЛ.

Нагадаємо, Маліновський допоміг Аталанті перемогти Сампдорію.