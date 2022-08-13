Маліновський допоміг Аталанті перемогти Сампдорію: результати матчів 1 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.
У першому турі італійської Серії А відбулося чотири матчі.
Українець Руслан Маліновський у матчі з Сампдорією вийшов на заміну на 84-ій хвилині матчу і віддав гольову передачу на Лукмана.
Чемпіонат Італії - Серія А
1 тур, 13 серпня
Мілан - Удінезе 4:2 (2:2)
Голи: 0:1 - 2 Бекао, 1:1 - 11 Ернандес (пен), 2:1 - 15 Ребич, 2:2 - 45+3 Масіна, 3:2 - 46 Діас, 4:2 - 68 Ребич
Сампдорія - Аталанта 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 26 Толой, 0:2 - 90+5 Лукман
Лечче - Інтер 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 2 Лукаку, 1:1 - 48 Сеесау, 1:2 - 90+5 Дамфріс
Монца - Торіно 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 43 Міранчук, 0:2 - 66 Санабрія, 1:2 - 90+5 Мота