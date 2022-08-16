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Джошуа: На 100% впевнений у бої з Ф’юрі

Сьогодні 18:10 74 0
Ентоні Джошуа прокоментував потенційний бій з Тайсоном Ф’юрі
Джошуа: На 100% впевнений у бої з Ф’юрі
#Ентоні Джошуа, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - tribuna.com.

Колишній чемпіон у надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) готовий вийти в ринг проти Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Я давно хотів вийти в ринг з Тайсоном. Ми могли навіть організувати бій ще перед першою зустріччю з Усиком. Навіть запланували на серпень, але тоді все скасували через якісь причини Ф’юрі. Він талановитий. Я на 100% впевнений, що ми проведемо поєдинок. Це бій для фанів, вони хочуть цього, - сказав Джошуа.

Раніше Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.

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