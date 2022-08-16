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Шахтар розпочав продаж квитків на домашні матчі Ліги чемпіонів

Сьогодні 17:28 199 0
Ціна стартує від 1600 гривень
Шахтар розпочав продаж квитків на домашні матчі Ліги чемпіонів
#Шахтар, #Шахтар - Айнтрахт, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - shakhtar.

Шахтар оголосив про старт продажу пакетів квитків на домашні матчі групового етапу Ліги чемпіонів, які пройдуть у Варшаві на Стадіоні Війська Польського.

Про це повідомляє пресслужба гірників.

Один пакет включає три квитки - по одному на кожну домашню зустріч. Ціна пакетів стартує від 200 злотих (1 600 грн) і сягає до 7 250 злотих (58 000 грн).

Сьогодні, 16 серпня, стартував 1-й етап продажу. Він доступний лише для власників абонементів Шахтаря та Легії. Один уболівальник може придбати два пакети квитків.

2-й етап почнеться 22 серпня - вільний продаж пакетів. Один фанат може купити два пакети квитків.

Подальші етапи продажу будуть відомі після жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів.

Вартість пакетів ЛЧ (для власників абонементів на 1-му етапі)

Standard: 200, 315, 450, 550 злотих
Family Сlub: 200 злотих
Silver Club: 2 100 злотих
Gold Club: 3 350 злотих
Sky Box: 7 250 злотих
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