Шахтар розпочав продаж квитків на домашні матчі Ліги чемпіонів

Джерело - shakhtar.
Шахтар оголосив про старт продажу пакетів квитків на домашні матчі групового етапу Ліги чемпіонів, які пройдуть у Варшаві на Стадіоні Війська Польського.
Про це повідомляє пресслужба гірників.
Один пакет включає три квитки - по одному на кожну домашню зустріч. Ціна пакетів стартує від 200 злотих (1 600 грн) і сягає до 7 250 злотих (58 000 грн).
Сьогодні, 16 серпня, стартував 1-й етап продажу. Він доступний лише для власників абонементів Шахтаря та Легії. Один уболівальник може придбати два пакети квитків.
2-й етап почнеться 22 серпня - вільний продаж пакетів. Один фанат може купити два пакети квитків.
Подальші етапи продажу будуть відомі після жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів.
Вартість пакетів ЛЧ (для власників абонементів на 1-му етапі)