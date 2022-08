Манчестер Юнайтед не збирається відпускати Роналду

Манчестер Юнайтед має намір зберегти свого нападника Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Агент португальця Жорже Мендеш шукає варіанти для потенційного трансферу свого клієнта. Пріорітет Роналду - покинути МЮ.

Cristiano Ronaldo situation. Jorge Mendes' still working to find a solution, potential last-minute transfer as one year ago - Cristiano's priority has always been to leave Man Utd this summer 🚨🇵🇹 #MUFC



Man Utd insist he's not for sale - Jorge Mendes keeps exploring options.